بالصور- الشيف بوراك بضيافة النجمة يارا في منزلها

بعدما زارت النجمة اللبنانية يارا مطعم الشيف بوراك في مدينة اسطنبول، تركيا أواخر عام 2018، حيث قامت بتذوق أشهى وأطيب المأكولات التي يقوم بتحضيرها الشيف الذائع الشهرة من خلال إعداده ألذ الطعام.

حلّ الشيف بوراك، الذي يقوم بزيارة خاصة الى لبنان، ضيفاً في منزل النجمة يارا التي شاركت جمهورها بهذه المفاجأة اللطيفة، معبرة عن سعادتها بالضيف العزيز.

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وعلقت يارا على الصورة قائلة: “وصبحيّة لنصبّح عليكم بمفاجأة انظروا من فاجأني ونوّرني بزيارتي في المنزل “أحلى وأهضم وأقوى” والله انا في حيرة من أمري ماذا سأطبخ له على الغداء ولكن سأبهره وانتم ماذا تقترحون عليّ ان اطهو له؟”.

وختمت قائلة: “شكراً شيف بوراك لزيارتك نوّرتني وأسعدتني”.

يذكر ان موقع “الخليج 365” كان التقى يارا في وقت سابق حيث كشفت لنا انها في صدد التحضير لـ”ديو” جديد سيجمعها مع أحد اهم النجوم، ومن المتوقع ان يكون عملا ضخما، كما تستعد لطرح اغنية جديدة “منفردة” من المرجّح ان تكون من الحان طارق ابوجودة.