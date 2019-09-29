السقا ينشر صورة رومانسية مع زوجته من ختام مهرجان الجونة

نشر النجم أحمد السقا صورة رومانسية جديدة برفقة زوجته، من مشاركتهما في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

وحصدت الصورة العديد من التعليقات المميزة، كما تمنى متابعو وجمهور أحمد السقا السعادة لهما.



واختتمت مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي كانت قد انطلقت يوم 19 سبتمبر الجاري، وتضمنت العديد من الفعاليات والندوات الفنية، وعروض الأفلام

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