محمد هنيدي يراهن على"أب للإيجار"في العودة للصدارة السينمائية

محمد هنيدي، واحد من أهم نجوم السينما، وهو قائد جيل نجوم السينما بالآونة الأخيرة، وكان سببًا هو ورفيق رحلته الراحل "علاء ولي الدين" في صناعة جيل جديد من شباب الممثلين، الذين كانوا يبحثون عن فرصة داخل مشاهد أفلام الكبار، أمثال الزعيم عادل إمام والراحلين نور الشريف ومحمود عبد العزيز وغيرهما.

وظهر هنيدي بموهبته الكوميدية الفريدة، ما شجع صناع السينما على الاستعانة بالشباب وإسناد البطولات الفنية لهم، بعدما حقق فيلم "إسماعيلية رايح جاي" الذي تم إنتاجه عام 1997 نجاحا كبيرًا، ليثبت هذا النجاح بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" والذي كان نقلة كوميدية مختلفة في السينما المصرية التي كانت تعاني وقتها من ندرة الأعمال الشبابية، وحقق وقتها أعلى إيرادات في تاريخ السينما.

وتوالت نجاحات هنيدي الذي فتح الباب لأحمد السقا وهاني رمزي ومنى زكي وغادة عادل وفتحي عبد الوهاب وأصبح كل منهم بطلا بعدها يستطيع أن يتحمل مسئولية عملا سينمائيا بمفرده.

ولم يهدأ هنيدي وأثبت للجميع، جمهورا ونقادا، أنه النجم الذي لا ينافسه أحد؛ نظرًا لتقديمه أعمالا سينمائية أصبحت رموزًا فنية بين الشباب، وتداول جمهوره العريض إفيهات أفلامه وجمله الكوميدية بينهم.

وقدم هنيدي خلال عشرين عامًا 16 فيلما يتذكر أغلب كل من هو مهتم بعالم السينما، مثل: "همام في امستردام" و"بلية ودماغه العالية" و"عسكر في المعسكر" و"فول الصين العظيم" وغيرها.

ولأن كل مسيرة فنية ناجحة تشوبها بعض الأعمال التي لا تحقق النجاح، فكان لهنيدي عدة كبوات سينمائية تمثلت في فيلم "صاحب صاحبه" الذي قدمه مع أشرف عبد الباقي، وكان سببًا لخلافات جمة بينهما، وفيلم "تيتة رهيبة" و"عنتر ابن ابن ابن شداد" و"يوم مالوش لازمة"، لكن هذا لا يعني أن محمد هنيدي أصبح "موضة فنية قديمة"، لأنه حتى الآن هو الفنان صاحب الطلة الكوميدية الفريدة، والنجم الذي يحرص الملايين على مشاهدة أعماله ومتابعة لقاءاته التليفزيونية، لذلك كُرّم هنيدي بختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة عن مجمل أعماله، وحصل على جائزة الإنجاز العام في السينما.

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ويبدو أن هنيدي يستعد حاليًا لاستعادة مكانته السينمائية، واعتلاء عرش الكوميديا والإيرادات من جديد، بعدما تعاقد مؤخرا على بطولة فيلم "أب للإيجار" والذي كتبه السيناريست الكوميدي نادر صلاح الدين، صانع شخصية اللمبي والعديد من الأعمال الكوميدية

وقال المنتج أحمد عبد الباسط: إن الفيلم سيكون مفاجأة للجميع، لذلك فإن محمد هنيدي يراهن على نجاح هذا العمل، ويعقد العديد من الاجتماعات مع فريق العمل للوقوف على كل كبيرة وصغيرة في الفيلم، حتى ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

وأضاف عبد الباسط أنه جار اختيار باقي أبطال العمل، والذين سيكون من بينهم نجوم كبار في عالم الكوميديا وسوف يعرض الفيلم العام المقبل

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