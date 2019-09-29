شكرا لقرائتكم خبر عن فى أسبوع الموضة.. هيلان ميران تجرى حافية وإيفا لونجوريا تحمل طفلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أمس عدد كبير من النجمات العالميات بعرض أزياء " L’Oréal Paris " ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس " Paris Fashion Week " وهو الحدث الذي ينتظره الكثير من عشاق الموضة و المعنيين بها .

وكانت في المقدمة النجمة العالمية هيلان ميران البالغة من العمر ( 74 عام ) و التي كسرت قواعد الـ catwalkو تحدت سنها حيث دخلت علي منصة العرض و هي تجري " حافية القدمين " و بكامل نشاطها .

كما شاركت بالعرض النجمة العالمية إيفا لونجوريا والتي تعرف أنها واحدة من سفراء L’Oréal و التي قابلها الكثيرون بحماس شديد بمجرد ظهورها علي منصة العرض ، و حرصت أن يكون طفلها " سانتياجو " ذو الـ 15 شهر معها خلال تحيتها للجمهور .

وشارك بالعرض ايضا عدد كبير من نجمات العالم و من أبرزهن جيري هورنر ونجمة بوليوود آيشوريا راي و النجمة العالمية كاميلا كابيلو .



ايفا لونجوريا (1)



ايفا لونجوريا (2)



ايفا لونجوريا (3)



من العرض



جيري هورنر (1)



جيري هورنر (2)



جيري هورنر (3)



جيري هورنر (4)

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جيري هورنر (5)



هيلان ميران (1)



هيلان ميران (2)



هيلان ميران (3)



هيلان ميران (4)



هيلان ميران (5)



هيلان ميران (6)



هيلان ميران (7)



هيلان ميران (8)



بعد انتهاء العرض (1)



بعد انتهاء العرض (2)



بعد انتهاء العرض (3)



بعد انتهاء العرض (5)