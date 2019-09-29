شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله " تيام " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان مصطفى قمر، بعيد ميلاد ابنه تيام، متمنيا له السعادة و النجاح فى حياته الفنية .

وكتبت قمر، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" كل سنة و أنت طيب ياتيمو ياحبيبي يابهجة حياتي يانجم المستقبل اللي بإذن الله هيكسر الدنيا نجاح كل سنة و أنت اجمل واحن ابن في الدنيا بحبك ياتيمو".

مصطفى قمر

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وعلى الجانب الآخر، أعرب النجم مصطفى قمر عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح ألبومه الجديد "ضحكت ليا" والذى كان بمثابة عودة قوية له.

وأضاف قمر، أن هناك أغانى قليلة من الألبوم لم يتم طرحها حتى الآن منها أغنية "ضحكت ليا" التى تحمل هيد الألبوم أى الرئيسية، وهى من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم .

ويضم الألبوم أغانى "س من الناس" كلمات تامر حسين، وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

كما يتضمن الألبوم أيضا أغنية "حبيبك اللى تحبه" كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع توما، "نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقى، "عارف" كلمات عصام حسنى، وألحان شريف بدر، وتوزيع أحمد إبراهيم، "ناوى" كلمات محمد عاطف، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ويضم الألبوم أيضا أغانى "قفلت السكة" كلمات ضحى محمد علي، وألحان محمد النادى، وتوزيع عادل حقى، "نفس الإحساس" كلمات حمادة السيد، ألحان مديح، وتوزيع طارق حسيب، "نستنى خلاص" كلمات محمد الجزار، وألحان جوليو، وتوزيع طارق حسيب، "باب موارب" كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع زووم، "سلمى" كلمات حسن عطية، وألحان تامرعلى، وتوزيع وسام عبد المنعم.