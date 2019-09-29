شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل فيلم الـ Joker يحضرون العرض الخاص فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر طاقم عمل الفيلم المنتظر الـ Joker العرض الخاص للعمل في لوس أنجلوس بينما منعت الشركة المنتجة Warner Bros أبطال العمل من عمل أي حوار.



Joker



Joker



Joker

إضافة إلى ذلك صرح مسئول من الشركة المنتجة أنه تم نشر الكثير من المعلومات حول فيلم الـ Joker، وبالتالي يجب على الصحفيين الانتظار ليشاهدوا الفيلم لمعرفة تفاصيل أكثر عن العمل.



Joker



Joker



Joker

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الفيلم من المقرر أن يصل دور العرض المصرية يوم 2 أكتوبر، كما يصل إلى دور العرض الأمريكية يوم 4 من نفس الشهر، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم مابين 70 إلى 95 مليون دولار في أول أسبوع عرض له بحسب تأكيد خبراء السينما فى هوليود، وحصل فيلم الـ Joker على تصنيف بـ موقع IMDb 9.7 / 10، متقدماً عل فيلم The Dark Knight (9.0 / 10) ، وفيلم Endgame (8.5 / 10) وفيلم Infinity War (8.4 / 10).

ويضم الفيلم الجديد عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.

وفيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولارأمريكى، وهو مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics.

ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.