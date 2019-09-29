تراند اليوم : إيه أكتر أكلة بتحبها.. زوج أنغام يرد مازحا :بتعرف تعمل فطار كويس.. فيديو

كشف الموزع أحمد إبراهيم أنه لم يملك الوقت وزوجته أنغام لقضاء شهر العسل فقد كانا منشغلان بالتحضير لألبومها الجديد”حالة خاصة جدا”.

وأشار خلال فقرة “اسألني” عبر قناة cbc، إلى أن أنغام لا تطبخ له ردا على سؤال “ما هي أكثر أكلة تحبها من يد أنغام؟، وأضاف مازحا “وجبة الإفطار تعدها جيدا”.

وألمح الموزع الغنائي أن حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تختلف كثيرا منذ زواجه من أنغام وأن التغير حدث مع Instagram فحسب.

Advertisements

يذكر أن أحمد إبراهيم كان قد أعلن زواجه من الفنانة أنغام، في شهر فبراير الماضي، وهو نفس الشهر الذي أطلقت فيه أنغام ألبومها ‏الأخير “حالة خاصة جدًا”، الذي تعاونا فيه معا.

كانت أنغام قد كشفت مؤخرا عن عدد من مشاريعها الفنية التي تجهز لها حاليا، حيث أوضحت أنها بدأت بالفعل العمل على تحضير الألبوم الجديد، مشيرة إلى أنه لا يزال أمامه وقتا، لكن الأكيد أنه قبل طرحه سيكون هناك أغنية سينجل باللهجة الخليجية أو المصرية، لم تقرر حتى الآن.

وكشفت أنغام عن تعاونها الأول مع المخرجة اللبنانية إنجي جمال التي أخرجت العديد من الفيديو كليب للعديد من الفنانين، وتألقت مؤخرا مع الفنانة إليسا في أغنيتي “عكس اللي شايفنها” و”إلى كل اللي بيحبوني”، قائلة: “هنصور قريبا مع المخرجة اللبنانية أنجي جمال”، وكشف التقرير أن الأغنية التي وقع الاختيار عليها للتصوير ستكون أغنية “ياريتك فاهمني