تراند اليوم : بعد مرور 25 عام علي المسلسل… معلومة صادمة عن صناع لن أعيش في جلباب أبي

لا يزال مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” يلقى اهتمام الكثيرين رغم مرور 25 عامًا على عرضه، إلا أنه يصنف من أهم المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية والعربية.

وما لا يعرفه الكثيرون عن أبطال مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” أن الفنانة ناهد رشدي التي جسدت دور سنية في المسلسل تكبر الفنانة عبلة كامل، التي قدمت دور والدتها، بـ 4 سنوات.

ناهد رشدي من مواليد 15 سبتمبر 1956، أما عبلة كامل من مواليد 17 سبتمبر 1960.

المسلسل مأخوذ من رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ومن بطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، ياسر جلال، وفاء صادق، حنان ترك.