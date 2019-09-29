تراند اليوم : شاهد.. نيللي كريم تبرز جمال عيونها بهذة الصورة والجمهور : زي القمر

نشرت الفنانة نيللى كريم عبر خاصية STORY بحسابها بموقع انستجرام مجموعة من الصور الجديدة.

ومن أحدث جلسة مكياج بتوقيع خبير التجميل “رشاد” ظهرت نيللى كريم بلوك هادئ جذاب يبرز جمال عيونها التي تشبه عيون القطة واعتمدت نيللى كريم على الشعر المنسدل لإبراز الإطلالة.

يذكر أن آخر مشاركات نيللى كريم السينمائية كان فيلم “الفيل الأزرق 2” الذى يتم عرضه حاليا بالسينمات، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهندي صبري، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ، وتخطت إيراداته حاجز ال 100 مليون جنيه.