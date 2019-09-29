تعرف على المشروب الذي يساعدك في الحصول على ليلة نوم عميقة

كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 02:43 مساءً - أشارت مجموعة من الدلائل العلمية إلى أن هناك مجموعة معينة من المشروبات قد تؤثر بشكل كبير على النوم وتساعد في الحصول على ليلة نوم عميقة .
حيث يعاني الكثيرون من الحرمان من النوم أو الأرق .
ومن أمثلة تلك المشروبات مشروب ” الحليب الممزوج بالكركم ” والذي يساعد في التغلب على حالة الحرمان من النوم .
فأثبتت الدراسات أن الكركم يكافح الالتهابات ويوفر إمدادات مضادات الأكسدة مما يساعد على تحسين جودة النوم .
أما الحليب فهو يساعد أيضا في الحصول على نوم جيد حيث أنه يحتوي على معدل متوسط من الماغنيسيوم الذي يساعد بشكل خاص على استرخاء العضلات وبالتالي المساعدة على النوم .
وتقول عالمة التغذية ” راشيل كلاركسون ” أن الحليب يحتوي أيضا على الحمض الأميني ” التريبتوفان ” المسبب للنوم .
حيث يحتاج الجسم للتريبتوفان لإنتاج مادة السيروتونين وهي ناقل عصبي يستخدم في صنع ” الميلاتونين ” الهرمون الذي يساعد على التحكم في النوم والاستيقاظ .
وينصح الباحثون بشرب الحليب الدافئ مع الكركم قبل الذهاب إلى الفراش للحصول على ليلة نوم عميق .
كما حذر الباحثون من أن بعض الأطعمة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والسلع المخبوزة قد تقلل من مستويات مادة السيروتونين مما يضعف القدرة على النوم .
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