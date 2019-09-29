أحمد داوود عن زوجته علا رشدي : ” أول مرة شفتها قولت دي راجل ولا ست ” .. وعلا : ” الجواز كانت فكرة منيلة “

كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 02:43 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد داوود ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو من مقابلة تليفزيونية أجراها برفقة زوجته الفنانة ” علا رشدي ” على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي .

وظهر كلا من أحمد داوود وعلا رشدي في مقطع الفيديو وهما يتحدثان عن علاقتهما العاطفية وكيف تعرف كلا منهما على الآخر والصفات الموجودة بهما وتعاملهم داخل المنزل مع بعضهم البعض .

وبسؤال أحمد داوود عن اللقاء والانطباع الأول له عن علا قال أن اللقاء الأول كان عام 2006 في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية .. وإنه عندما رآها لم يكن يعلم هل هي رجل أم امرأة .. فقال : ” أول مرة شفتها قلت أيه دا دي راجل ولا ست ” .

أما عن انطباع علا الأول عن زوجها فقالت أن رائحته كانت مميزة .

وبسؤالهم عن أن فكرة الزواج من الذي فكر بها أولا قالت علا : ” كانت فكرة مهببة بستين نيلة ” وبدأوا بالضحك بعد هذا التعليق ثم اختلف كلا منهما عن من هو صاحب الفكرة .. وعلق أحمد داوود قائلا : ” أنا كنت صغير واضحك عليا ” .

Advertisements

وأشار أحمد داود إلى جدعنة زوجته وطيبتها إنها مختلفة وتحملها للمسئولية بشكل كامل وتحمل مسئولية المنزل وتحدث عن رومانسيتها .

كما أشار إلى أن العصبية هي المشكلة بينهما ولكن سرعان ما يتصالحان .

يذكر أن الفنان أحمد داوود تزوج من الفنانة علا رشدي في عام 2010 وأنجب منها ميلا وآدم .