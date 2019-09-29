الشيف بوراك يفاجىء يارا بزيارة في بيتها!

كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 02:43 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية يارا عن زيارة الشيف التركي بوراك لها في منزلها وذلك اثناء تواجده في لبنان.

ونشرت يارا صور لها مع الشيف بوراك وعلقت قائلة: “

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