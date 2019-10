حلقة شاروخان مع ديفيد ليترمان على الشاشات 11 أكتوبر

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

من المتوقع أن يتم عرض الحلقة الخاصة بالنجم شاروخان مع المضيف الأمريكي الشهير ومقدم البرامج ديفيد ليترمان على منصة Netflix يوم 11 أكتوبر.

بعنوان “ضيفي التالي مع ديفيد ليترمان وشاه روخ خان” My Next Guest with David Letterman and Shah Rukh Khan، تحدث ملك بوليوود عن رحلته الفنية بدءًا من بداياته المتواضعة في دلهي إلى النجومية الكبيرة، واحتراف صناعة الأفلام في الحلقة.

تقارير متعددة تدعي أن الحلقة ستصدر في 11 أكتوبر، ومع ذلك، تنتظر الجماهير أن يكون هناك إعلان رسمي، من فريق البرنامج لتأكيد المعلومة، مرة أخرى في شهر مايو، تم الإعلان عن أن خان سيكشف للمرة الأولي عن أشياء خاصة جدًا في حياته

أطلق خان حلقة من برنامج الدردشة الأسطورية مع المضيف في شهر مايو، كما أعطى دعيّ “الملك خان” ليترمان إلى الهند لحضور احتفالات العيد في يونيو الماضي. ويعتقد أن أن الرحلة تم توثيقها أيضا للحلقة.

الوالد لثلاثة اريان وسوهانا وإبرام، قال في وقت سابق إنه كان “سعيدًا وأشرف بمشاركة قصتي” مع ليترمان، وأضاف أنه من “المميز بشكل خاص” أن يكون ذلك على Netflix لأنه يعمل مع عملاق البث في مشاريع مختلفة.