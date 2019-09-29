إلهام شاهين: دفنوني حيّة.. وأخاف على ابنة شقيقتي مني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن أصعب المشاهد التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية على الإطلاق.

إلهام قالت إن مشاركتها في فيلم «بستان الدم»، عرضتها للخطر، حيث كانت في السنة الثانية في المعهد، وكانت يسرا معها في الفيلم، وتم تصوير مشهد دفنها حية في الثالثة فجرا.

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الفنانة المصرية قالت إنه تم وضعها في حفرة عميقة واضطرت لكتم نفسها لفترة طويلة، وشاهدت الديدان تهاجمها، وشعرت بخوف مرعب.

وتحدثت إلهام من خلال برنامج «أنا وبنتي» الذي يقدمه الفنان شريف منير، وابنته أسما شريف، عن العلاقة بينها وبين ابنة شقيقتها إيناس والتي تحمل نفس اسمها، وقالت إنها مقربة منها جدا.

إلهام شاهين أكدت أن ابنة شقيقتها تدرس السينما حاليا، مؤكدة أنها ورثت منها حب الفن، ولكنها أكثر منها جنونا، مشيرة إلى أنها تخاف عليها من تقليدها في تقديم المشاهد الجريئة، وخاصة أن ذلك عرضها لمضايقات وانتقادات شديدة.

إلهام شاهين شاركت في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، مع عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.