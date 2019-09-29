بسمة تلتقي عمرو دياب ودينا الشربيني في سهرة خاصة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
التقت الفنانة المصرية بسمة الفنان المصري عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني بعد سهرة خاصة أقيمت عقب حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.
بسمة شاركت جمهورها في صور من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث اختارت لها طلة بسيطة، واختارت قفطان من الأبيض والأسود.
الفنانة المصرية علقت على صورتها مع الهضبة ودينا، وقالت: «وأخيرا صورة مع الهضبة بنفسه»، وحازت صورتها على إعجاب عدد كبير من جمهورها.
بسمة تألقت في حفل ختام مهرجان الجونة بفستان روز يكشف عن جمال قوامها، وأعربت الفنانة عن سعادتها بحضور المناسبة، ولكنها قالت إنها لم تعد قادرة على ارتداء «الكعب العالي» مرة أخرى.
حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة حضره عدد ضخم من النجوم في مصر والعالم العربي ومنهم يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، غادة عادل، منى زكي، بشرى، صبام مبارك، درة، شيرين رضا، إيمان العاصي، وتم خلال الحفل تكريم الفنان محمد هنيدي.
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