منة فضالي ترد على منتقدي صورها بالمايوه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية منة فضالي، لانتقادات حادة خلال الفترة الأخيرة بسبب صورها بالمايوه والتي تنشرها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

منة فضالي، ردت على الانتقادات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا” قائلة: “أنا حرة أنزل صورتي الشخصية في أي مكان انا عايزاه طالما أنها لا تغضب أحد، وممكن المنتقدين لا يتابعونني”.

وتساءلت خلال اللقاء، عن سبب تلقيها تعليقات غير لطيفة على هذه الصور وماذا سيستفيد منها هؤلاء الأشخاص؟.

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من ناحية أخرى، تستعد منة فضالي لتصوير فيلمها الجديد “ماكو”، خلال الأسابيع المقبلة، والفيلم من بطولة، ناهد السباعي، خالد أنور، سارة الشامي، والنجم التركي مراد يلدريم، في أول عمل عربي له، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

وعن تفاصيل دورها في الفيلم قالت، إنها تقدم شخصية مايا، وهي “كيك بوكسينج”، ولهذا السبب خضعت لتدريبات قاسية، مؤكدة انها المحور الأساسي للتصوير خارج الماء، لأن الفيلم يتم تصويره كاملًا تحت الماء.

الفيلم مأخوذ من قصة حقيقة وهي العبارة سالم إكسبريس، وهو من أوائل الأفلام التي تدور أحداثه تحت الماء.