أزمة صحية تُدخل شقيقة فيفي العناية المركزة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده سر اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، مرجعة السبب إلى مرض شقيقتها.

الفنانة المصرية نشرت أول صورة لشقيقتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، لافتة إلى أنها نقلت للعناية المركزة في حالة حرجة.

فيفي طلبت من جمهورها الدعاء لشقيقتها، بقولها: “صباح الخير من مصر ام الدنيا. انا اختفيت لأنه اختي في العناية المركزة في حالة حرجة. الرجاء الدعاء ليها و لكل مريض. بحبكم اوي”.

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وكانت الفنانة المصرية فيفي عبده قد انتهت مؤخرا من تصوير برنامجها الجديد الذي يحمل اسم «خلي بالك من فيفي»، والذي من المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر شبكة قنوات mbc مصر.

ويسير البرنامج في إطار المقالب الكوميدية، من خلال دخول الفنان لإحدى الفيلات بالشيخ زايد لحضور برنامج، ويكتشف المقلب، عقب خروج فيفي من منزلها، وظهور بعد العفاريت والأشباح.

وكانت آخر الحلقات التي قامت فيفي بتصويرها، مع الفنان أحمد بدير، فيما انتهت من تصوير حلقة المطرب إيهاب توفيق، وأحمد شيبة، في يوم الأربعاء الماضى 25 سبتمبر، والتي غادرت بعدها فيفي البرنامج مسرعة لحضور عملية شقيقتها في أحد المستشفيات الشهيرة بالمهندسين.