محمد التاجي: جدي رفض دخولي مجال الفن واشترط عدم استخدام اسمه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري محمد التاجي، إن جده الفنان الراحل عبدالوارث عسر، رفض دخوله مجال الفن.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج “صباح البلد”، مع الإعلامي أحمد مجدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “جدي اشترط عدم استغلال اسمه وعدم إخبار أحد أنه حفيده”.

وتابع، أنه شعر بالحزن بعد رفض جده أن يستخدم اسمه في مجال الفن خاصة وأن هناك فنانين ساعدوا أبنائهم وأحفادهم للدخول في مجال الفن قائلا : «أنا دخلت الفن بدراعي».

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وكشف الفنان محمد التاجي أن جده الفنان عبدالوارث عسر في أيامه الأخيرة تعرض نظره للضعف الشديد ولذلك كان يتواجد معه خلال تواجده في الاستديوهات.

وأضاف، أنه كان يقرأ إلى جده في تلك الفترة السيناريوهات الخاصة به ويقوم هو بكتابة دوره بخط كبير حتى يستطيع أن يشاهده.

كما كشف أن جده كان حريصا على تدريب عدد من الفنانيين والذين أصبحوا من كبار النجوم فيما بعد، ومنهم الفنانات سميرة أحمد، نادية لطفي، ماجدة الخطيب، أمال فريد، كما درس للفنانة صفاء أبو السعود في معهد التمثيل واستطاع أن يعالج مشكلة عدم التمكن من النطق الصحيح لحرف السين.