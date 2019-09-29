بعد شائعة وفاته.. دريد لحام: مواقع التواصل تنهش في المجتمع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان السوري دريد لحام، عن حزنه الشديد، بعد انتشار شائعة وفاته خلال الأيام الماضية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

دريد لحام، قال في تصريحات صحفية: “البعض يريدني أن أموت وليكن ذلك، اعتبروني ميتاً، اكذبوا على أنفسكم وعلى الناس وترحموا عليّ، لا مشكلة”.

وأضاف: “مواقع التواصل الاجتماعي جاءت لتنهش في المجتمع العربي، الذي يعاني أصلا من عدة مشاكل”.

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وكانت شائعة وفاة دريد لحام أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصارت عدد كبير من المقربين منه لنفي الشائعة.

يذكر أن الفنان دريد لحام، شارك مؤخرا في مهرجان الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط في دورته ال٣٤، وعرض خلال حفل افتتاح المهرجان عرض فيلم “عودة حلب”، وذلك بعد 9 سنوات من الغياب.

وقامت إدارة المهرجان بتكريم دريد لحام بجائزة التمثيل الكبرى، عن فيلمه «دمشق حلب»، وذلك في حفل ختام المهرجان.

الفنان السوري، رأى أن هناك عددا من الفنانين السوريين يستطيعون إكمال مسيرته في تقديم أعمال كوميدية هادفة وتناقش قضايا مهمة، مثل باسل ياخور، وعبدالمنعم عمايري، إذ يقدمان كوميديا ملتزمة ولطيفة.