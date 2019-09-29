علا رشدي توجه رسالة لمنتقدي إطلالاتها في مهرجان الجونة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية علا رشدي جمهورها بمجموعة صور لها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.
الفنانة المصرية أطلت في الحفل بفستان بلون البيبي بلو مكشوف الكتفين والذراعين، وتركت شعرها القصير منسدلا، وتزينت بمكياج قوي.
علا وجهت رسالة لمنتقدي إطلالاتها في المهرجان، حيث قالت: ” خلاص الصور دي من ختام مهرجان الجونة و ده يا جماعة اخر فستان في المهرجان السنه دي”.
وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”: “عشان اللي مكنش عجبه الفساتين يروق باله واللي كان عجبه يستني المهرجان الجاي”.
وكانت الفنانة المصرية علا رشدي قد تعرضت لهجوم من متابعة لها مؤخرا، ة بعدما نشرت صورة لها من أحد فعاليات المهرجان، حيث ارتدت فستان أسود مثير يكشف عن جسدها بصورة واضحة.
المتابعة علقت على صورة علا، وكتبت: «مهرجان العري والابتذال»، فردت الفنانة قائلة: «طيب ما تروحي تتفرجي على صور طبخ أحسن اهو تتعلميلك كام أكلة أفيدلك والله».
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