محمد إمام يحصل على الدرع الذهبي من «يوتيوب».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمد إمام، بتخطى قناته الرسمية على موقع يوتيوب إلى مليون مشترك.

محمد إمام، تسلم الدرع الذهبي من شركة يوتيوب، ونشر صورة له معه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، وعلق عليها قائلا: “خطوة في مشوار، الواحد يغني بقى ولا إيه”.

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من ناحية أخرى يواصل محمد إمام، تصوير مشاهد فيلمه الجديد “لص بغداد”، وهو من بطولته بالإضافة إلى فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

ويجسد النجم المصري صمن أحداث العمل شخصية مختلفة ومميزة تدعى “يوسف الراوى” هو رجل يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة، كما أزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذى سيظهر من خلاله فى أحداث الفيلم.

وكان آخر أعمال محمد إمام، في الدراما مسلسل “هوجان”، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.