ماجي بوغصن تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، بعيد ميلاد نجلها، ونشرت صورة لها برفقته عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

ماجي، علقت على الصورة قائلة: “عقبال المية سنة يا قلب قلبا للماما.. الله يعطيك الصحة والعمر الطويل وتبقى متل ما إنت حنون ومحبّ وكل الصفات الحلوة فيك بحبك يا عمري وفخورة فيك”.

تغريدة ماجي، حصدت على العديد من تعليقات متابعيها والنجوم الذين حرصوا على تهنئها بعيد ميلاد نجلها.

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من ناحية أخرى، فازت ماجي بوغصن، جائزة أفضل ممثلة كوميدية، باستفتاء إحدى المجلات الفنية عن دورها في مسلسل “بروفا”، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل «بروفا» تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج إيغل فيلم، وتشارك ماجي في بطولته أمام الفنان المصري أحمد فهمي، نهل عقل داوود، وغيرهم.

يذكر أن الفنانة اللبنانية خضعت مؤخرا لعملية جراحية لإزالة ورم من الرأس، بعد فترة علاج امتدت لسنة، وكشفت عن تفاصيل مرضها للمرة الأولى خلال إعلانها عن الجراحة.

وأثارت ماجي بو غصن قلق العديد من النجوم حول وضعها الصحى وانهالت عليها التعليقات الداعية لها بالسلامة وأن تعود لحياتها وعائلتها.