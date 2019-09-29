راغب علامة يرد يفاجئ أحلام بـ«البلوك»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان اللبناني راغب علامة، الهدية للفنانة الإماراتية أحلام، خلال الحلقة الماضية من برنامج المسابقات The Voice.

راغب علامة، قام بإعطائها “بلوك”، وذلك حتى يمنعها من التصويت للمتسابقة التونسية نهى رحيم، والتي سحرت لجنة The Voice بأدائها لأغنية “جرح تاني” للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وفاجأ راغب علامة أحلام، بالبلوك الذي لم تلحظه، وحاولت استمالة المتسابقة لضمها لفريقها، لولا أن نبهها الفنان محمد حماقي بأنها محظورة.

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أحلام، عبرت عن استيائها من الخطوة التي اعتقدتها في البداية من قبل الفنان محمد حماقي إلى ان أكد لها راغب بأنه من حظرها، لترد عليه بقولها: “لا تصالح مع راغب علامة”، ليعلق: “لاصلح ولا تفاوض طايرة عقلها بالبنت”

ويتنافس النجمان على اختيار المتسابقين وضمهم لفريقهم ويلجأ كل منهما لاتباع أسلوبه الخاصة لإقناع المتسابقين لضمهملفريقهم، ولكن أحلام ابتكرت أسلوب خاص وهو تباهيها بأن حاملة لقب برنامج The Voice، الموسم الماضي كانت من فريقها.

راغب علامة، يستعين بخبرته ليقنع المتسابقين باختياره، وفي بعض الحالات يفشل راغب في ضمهم لفريقه الأمر الذي جعله يهدد أحلام ويتوعدها.

أما أحلام، فردت عليه بارتداء نظارتها الغريبة وقولها: “راغب يلتفت مع لفتتي وأنا “بتكة” واحدة المتسابقين يختاروني”.