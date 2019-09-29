حلا شيحة بالبكيني على شواطئ الجونة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر صورة للفنانة المصرية حلا شيحة، خلال تواجدها برفقة عدد من النجوم على أحد شواطئ الجونة.

حلا شيحة، ظهرت في الصورة وهي ترتدي البكيني، وتختفي خلف الفنانة دينا الشربيني، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي اعتبرتها إطلالة صادمة للفنانة العائدة من الاعتزال.

الفنانة المصرية تعرضت لسيل من الانتقادات بسبب الجرأة التي ظهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي تبعتها بصورة البكيني، وذلك بعد سنوات طويلة من الاعتزال وارتداء النقاب.

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وكانت حلا شيحة، قد أطلت على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بفستان جرئ يكشف عن بطنها وعاري الكتفين وتعد هذه هي الإطلالة الأجرأ لها خلال المهرجان.

كما شاركت في تصوير أغنية “سقفة”، والتي قدمت في ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي وشارك فيها أكثر من أربعين فنان وفنانة.

يذكر أن أخر أعمال حلا شيحة، مسلسل “زلزال”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي مع الفنان محمد رمضان وماجد المصري، ويعد هذا هو العمل الأول بعد عودتها من اعتزال الفن.