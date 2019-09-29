شيرين رضا تطالب بإعدام خال وجدة الطفلة جنة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية شيرين رضا، ع عن حزنها الشديد بسبب وفاة الطفلة جنة، ضحية تعذيب جدتها واغتصاب خالها، مطالبة بإعدامهما.

شيرين رضا، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “جنة ماتت بعد ما إتعذبت علي أيد اقرب الناس ليها، بس يا تري في كام جنة غيرها منعرفش عنهم اَي حاجة؟ لو شكيت ولو للحظة ان في حد بيعذب طفل، بلغ عنه فورا.. الإعدام لخال وجدة الطفلة جنة”.

وكانت واقعة الاعتداء الوحشية على الطفلة جنة، قد أثارت غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بإعدام خالها وجدتها خاصة بعد تقرير المجلي القومي للأمومة والطفلوة والذي أكد أن الاعتداء على جسد الطفلة الصغير كان بقصد القتل مع سبق الإصرار والترصد.

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وتفاعل عدد كبير من النجوم مع الواقعة وطالبوا بإعدام الجناة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل.

يذكر أن شيرين رضا، شاركت مؤخرا في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من مصر والوطن العربي.