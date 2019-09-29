شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة لفضح الفاشينيستا السعودية الودعاني عبر "سناب شاب".. وهذا ردها والان مع التفاصيل

كشفت الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني، محاولة إحدى السيدات فضحها خلال تواجدها في حفلة أقامتها إحدى صديقاتها.

وظهرت سارة في مقطع عبر ”سناب شات“ تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل، وروت فيه تفاصيل تلك المحاولة التي أقدمت عليها إحدى السيدات.

وقالت: ”واحدة طلبت من صديقتي قالتلها صوري سارة بدون حجاب ولك مني 50 ألف ريال سعودي حتى أفضحها على مواقع التواصل الاجتماعي“.. وفق "إرم نيوز".

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وقامت سارة الودعاني بإظهار رسالة عبر ”سناب شات“ تتضمن نصًّا يتضمن طلبًا لتصوير سارة الودعاني دون حجابها خلال الحفلة حتى يتم فضحها“.

وخاضت الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني تجربة التقديم التليفزيوني خلال شهر رمضان قبل الماضي من خلال برنامج ”3S“ مع شيلاء سبت وصالح الراشد، لكنها لم تعلن بعد عن ما إذا كانت ستكرر التجربة وتطل على جمهورها من جديد، أم أنها ما زالت متفرغة حاليًّا لتربية طفلها الصغير سعد.

وأثارت الودعاني، في منتصف العام الماضي، جدلاً واسعًا عقب تداول رواد التواصل الاجتماعي لمجموعة من التغريدات القديمة التي كانت تترحم من خلالها على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين؛ ما نتج عنه إيقافها من البرنامج التي كانت تقدمه على قناة العدالة الكويتية.