الشيخة منال بنت محمد بن راشد تحتفل بزفاف شقيقتها الشيخة مريم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقرينه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، عن خالص التهاني لشقيقتها الشيخة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتون بمناسبة زفافها على الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان.

وقالت الشيخة منال في تغريدة لها بهذه المناسبة "ألف مبروك عقد قران الشيخة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم.. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير". وفي تغريدة أخرى "والدي #محمد_بن_راشد و زوجي #منصور_بن_زايد و ابني #حمدان_بن_منصور #غلا_عمري في حفل زفاف الشيخ #خالد_بن_محمد_حمدان على اختي الغالية #مريم_بنت_محمد_بن_راشد

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي استقبال أسرة آل نهيان لنائب حاكم الإمارات وأخيه مكتوم وولده راشد، كما شارك مكتب حكومة دبي الإعلامي لقطات من مشاركة الفرق الشعبية المحلية بعروضها التراثية، ورقصهم وهم يحملون السيوف على دقات الطبول.