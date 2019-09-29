هل ينضم إبراهيم تشاليكول إلى مسلسل ديميت أوزدمير الجديد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف عدد من المواقع الإخبارية التركية عن وجود لقاءات مع النجم التركي إبراهيم تشاليكول من أجل المشاركة في بطولة مسلسل "منزلي"، من إنتاج شركة OG MEDİA إلى جانب الفنانة التركية ديميت أوزدمير.

وأثار هذا الخبر حماسة جمهور تشاليكول والذي سبق وأن حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في مسلسل "حب أبيض وأسود" في تركيا والوطن العربي بسبب موهبته العالية التي قدمها خلال العمل بالإضافة لوسامته.

فيما برزت أوزدمير مؤخرًا في أكثر من عمل لعل أبرزها مسلسلها الأخير "الطائر المبكر" إلى جانب النجم جان يمان والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

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ولم يتم حتى هذه اللحظة الإعلان بشكل رسمي عن مشاركة تشاليكول في العمل أو أي تفاصيل أخرى تخص المسلسل سواء قصته أو بقية النجوم المشاركين فيه، خاصة أن النجم التركي كان مرشحًا مؤخرًا للمشاركة في مسلسل "ابنة السفير" إلّا أن المفاوضات فشلت، وحلّ مكانه في بطولة العمل النجم التركي أنجين أكيوريك.

وعلى الصعيد الشخصي يستعد الفنان التركي إبراهيم تشاليكول لاستقبال طفله الأول من زوجته المهندسة المعمارية ميهرا موتلو، وكان تشاليكول كشف في وقت سابق عن اختيارهما لاسم "علي" من أجل طفلهما الأول.