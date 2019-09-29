كارلي كلوس تطرح غرفتي نوم العزوبية للبيع..لن تصدقي سعرهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إلى جانب أنّها عارضة شهيرة في مجال الموضة، وسوبر موديل وملاك من ملائكة فيكتوريا سيكريت الشهيرات، تعد كارلي كلوس، عضوًا جديدًا في البيت الأبيض؛ إذ تزوجت من جوشوا كوشنر، الشقيق الأصغر لجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ترامب وكبير مستشاريه، وزوج إيفانكا ترامب ابنة الرئيس.

وبذلك ينضم إلى البيت الأبيض عارضة أزياء أخرى، فقد انضمت قبلها ميلانيا ترامب عارضة الأزياء السابقة، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تستعد كلوس لبيع غرفتي النوم خاصتها أيام العزوبية بمبلغٍ كبيرٍ جدًا، وهو 2.75 مليون دولار.

بعد زواجها من رجل الأعمال الأمريكي كوشنر، 34 عامًا، تعيش كارلي في "تاون هاوس" فخم في مانهاتن، مكون من 3 طوابق يضم غرفتين للنوم، بالإضافة إلى حمامين ومطبخ منفصل، ويقع على بعد خطواتٍ من كورنيش نهر هادسون، ووضع تصميماته الشركة العملاقة المتخصصة في بناء العقارات نيك غافن.

يضم الطابق السفلي غرفةً كبيرةً خُصصت للمكتبة، ولكن يمكن استقبال الضيوف ورواد الأعمال بها، كما تعد غرفة للاستجمام وسماع الموسيقى، أما غرفة النوم الرئيسية فتقع في الطابق الثاني وبها شرفة كبيرة، وصممت غرفة النوم بستايل فتحة السقف الزجاجية مع حمام خاص بطراز عصري أنيق.

ووفقًا للعقود التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، دفعت كلوس 1.975 مليون دولار لشراء سريرٍ أثناء إقامتها في ويست فيلدج وهو حيٌ مشهور في نيويورك عام 2012، ثم باعت شقتها في نوليتا بنيويورك مقابل 6.6 مليون دولار مؤخرًا.