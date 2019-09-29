المصمم أحمد حافظ: جسم رانيا يوسف سبب الهجوم عليها في "الجونة"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجه مصمم الأزياء المصري أحمد حافظ نقدًا شديدًا لمواطنته الفنانة رانيا يوسف، بسبب فستانها الذي ارتدته في حفل مهرجان الجونة السينمائي والذي أثار ضجة كبيرة على مواقع السوشال ميديا بسبب جرأته الشديدة التي لم يعتد عليها الجمهور العربي.

وكانت رانيا يوسف قد ارتدت فستانًا زيتي اللون مكشوفًا من منطقة الصدر، تخلت خلاله عن حمالة الصدر وكان ذلك واضحًا بشدة؛ ما أثار الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد حافظ في لقاء خاص مع "فوشيا" إن الفنانات العربيات لا بد أن يلتزمن بثقافتنا العربية وتقاليدنا في اختيار أزيائهن، فليس كل ما هو موضة في الغرب يصلح في بلادنا العربية.

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وأوضح أن الفنانة العالمية جينيفر لوبيز عندما جاءت لإحياء حفل في مدينة العلمين الجديدة ارتدت الأزياء التي ترتديها في بلادها، ولم تغير مظهرها لكونها في مصر.

وأشار حافظ إلى أن فستان رانيا يوسف تميز بالبساطة والهدوء ولو أن الفستان ارتدته أي فنانة أخرى بخلافها لم يكن ليشعر به أحد، لافتًا إلى أن السبب الرئيس لهذه الضجة ليس تصميم الفستان ولكنه جسم رانيا يوسف الذي يتميز بالأنوثة الطاغية، كما أنها لم ترتد حمالة صدر، رغم أن خامة الفستان بها مادة الليكرا التي لا تستطيع حمل الصدر بمفردها.