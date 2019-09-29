سهير سرميني: المرأة حاضرة في أعمالي...وهذه رسالتي لأمهات ذوي الاحتياجات الخاصة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت المخرجة السورية سهير سرميني، أنّها تسعى إلى الاهتمام بالمرأة في معظم أعمالها التي تقدمها في السينما والتلفزيون، وتقدم رؤيا حقيقية لما يمكن أن تقوم به المرأة وتُظهره من إمكانياتٍ كبيرةٍ على صعيد الحياة الاجتماعية.

وأضافت في حديثٍ لموقع "فوشيا" على هامش عرض فيلم "عرائس السكر" وهو من إخراجها وتأليف ديانا فارس، ضمن فعالية مجموعة "لمة أمل" التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، أنَّ الفيلم يتوجه إلى الأهالي وخاصةً أمهات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، شارحةً أنهم فئة من المجتمع معظمهم لديه موهبة في مجال معين، وقدرة على العمل والتميز، وأنَّ الفيلم هو رسالةٌ للمجتمع حتى لا ينظر إلى هذه الفئة نظرة منقوصة، وحتى يتم تفعيل دور المرأة وتمكينها أكثر في مسيرة حياتها.