دانييلا رحمة تكشف اسم وتفاصيل مُسلسلها مع نيكولا معوّض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة تصوير مسلسلها الجديد مع الفنان اللبناني نيكولا معوّض، والذي تعمل على إنتاجه شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان.

وكشفت دانييلا رحمة في تصريحات تلفزيونية تفاصيل جديدة عن المسلسل، فقالت: "المسلسل يحمل اسم العودة، وتجسد من خلاله شخصية فتاة تُدعى نسيم، تتعرض للعديد من المشاكل إلى أن تمر بمشكلة فتضطر للهروب من بلدها لبنان بسبب المشكلة التي صارت معها".

وأضافت أن هذا الهروب جعلها تتأكد أن العيش خارج لبنان سيضمن لها استقرارًا أكثر إلا أن مشكلة تحدث لها في الخارج تضطرها للعودة مرة أخرى إلى لبنان بعد مرور سبع سنوات.

وأكدت الفنانة اللبنانية، أن مسلسل "العودة" يحمل الكثير من الأسرار، ومع كل حلقة من حلقاته يكتشف المشاهد أسرارًا جديدة، موضحًة أنها تحمست كثيرًا للعمل مع الفنان اللبناني نيكولا معوض، وأن تمثيله جيد وهو صديق لها منذ زمن وتحبه على المستوى الشخصي كما أنه بطل بالمسلسل وتجمعهما قصة جيدة.

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وشددّت على أن الكواليس التي تجمعهما في المسلسل على مستوى عالٍ من التفاهم كما أن الصداقة منذ 8 سنوات أذابت أي تعقيدات بينهما، مردفًة: "من وقت ما حكينا عن النص سوا بتحس أفكارنا متشابهة وتسير بنفس الطريق".

وكان نيكولا معوض قد روّج للمسلسل من خلال مقطع فيديو ظهر فيه مع دانييلا رحمة على هامش مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي قبل أيام.

ونشرت الفنانة اللبنانية صورةً لها مع معوض وعلّقت عليها قائلةً: "رح بلش قريبًا جدًا.. أنا ونيكولا.. وعدد كبير من نجوم الدراما.. بتصوير مسلسل من 30 حلقة.. انتظرونا".