ساندي تسخر من إطلالتها في ختام مهرجان الجونة

سخرت المطربة ساندي، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، من إطلالتها خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والذي أقيم مساء الجمعة الماضية.

وكانت ساندي قد ارتدت بدلة رجالية خلال حفل الختام أمس، في ظهور لفت أنظار الجميع ونال العديد من التعليقات الساخرة.



ونشرت ساندي صورا من إطلالتها معلقة عليها: "أشيك فنان في المهرجان، محبتش أجيب بقية البدل اللي عندي خوفًا على شعور الزملاء

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