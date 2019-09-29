أول تعليق لأحمد السقا على صورته مع هنيدى في مهرجان الجونة

علق الفنان أحمد السقا على صورته مع الفنان محمد هنيدي التي التقطت خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة، أثناء تسليم السقا الجائزة لهنيدى.

وكتب السقا على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "الأوبرا إحساس يا خلف"، متذكرًا الإفيهات الكوميدية التي حدثت بينه وبين هنيدي في فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية".

وحقق السقا نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «ولد الغلابة» الذي عُرض على فضائيات MBC مصر، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

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