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شكرا لقرائتكم خبر عن هل رسم آرون كارتر "ريهانا "تاتو على وجهه.. شوف إيه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم العالمي آرون كارتر محبيه و معجبيه برسمه تاتو جديد علي وجهه بحجم كبير.
ونشر آرون كاتر البالغ من العمر 31 عام علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام " صورة جديدة أظهر بها رسمه لتاتو بحجم كبير علي احدي جانبي وجهه وهي الأسطورة اليونانية ميدوس و التي ظهرت بنفس شكلها النجمة العالمية "ريهانا" علي غلاف إحدى المجلات ، فتساءل البعض هل كان يقصدر كارتر رسم ريهانا علي وجهه ؟
يذكر أن آرون كارتر هو شقيق النجم العالمي نيك كارتر عضو فريق " باك ستريت بويز " backstreet boys الذي حقق شعبية جارفة حول العالم في فترة التسعينات ، و من ابرز أغانى الفريق " i want it that way " و " show me the meaning of being lonely " و " get down " و " just want you to know " ، و غيرهم .
تاتو ريهانا يثير الجدل
ريهانا
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