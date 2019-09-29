شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تشوّق جمهورها لأغنيتها المرتقبة بفيديو قصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، جمهورها لأغنيتها المرتقبة التى أعلنت عنها مؤخراً حيث تتواجد فى استديو التسجيل خلال الساعات الماضية لوضع اللمسات الأخيرة على الأغنية قبل إطلاقها.

ونشرت نانسى عجرم فيديو قصير من الاستوديو على حسابها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وكتبت بتعليقها عليه كلمة "بكلمة واحدة قلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأسا على عقب".

وكانت نانسي عجرم قد كشفت منذ أيام أن الأغنية ستهديها للجمهور مؤكدة أن الأغنية مميزة جداً وهى من الأغاني الأقرب إلى قلبها.