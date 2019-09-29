شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام بعد حصوله على الدرع الذهبى من "يوتيوب": "أغنى بقى ولا إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد إمام ،بوصول قناته الرسمية على "يوتيوب"، إلى مليون مشترك. وشارك محمد إمام، جمهوره بصورة وهو يحمل الدرع الذهبي من يوتيوب، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا:"خطوة في مشوار، الواحد يغني بقى ولا إيه". يذكر أن "لص بغداد" أحدث أفلام إمام شارف على الانتهاء وهو من بطولته مع فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

محمد إمام

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