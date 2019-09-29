أروى جودة تستعد لمقابلة هيفاء في "عقد الخواجة" وتقرأ مسلسل 60 حلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة أروى جودة إنها تعاقدت بالفعل على المشاركة في بطولة فيلم "عقد الخواجة" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم لايت، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور"، لافتة لوجود فيلم مهرجانات عُرض عليها وأحبته لكنها لم تتفق عليه بعد بشكل نهائي.

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"عقد الخواجة" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

من ناحية أخرى، أكدت أنها لم تتعاقد بعد على المشاركة في بطولة أي عمل تليفزيوني، لافتة لقيامها بقراءة سيناريو مسلسل من ستين حلقة، لكن لم تحسم قرارها بشأنه بعد، وعما إذا كان سبب ترددها خوفها من الأعمال طويلة الحلقات، أوضحت "لا مش بخاف عملت قبل كده مسلسل (حجر جهنم) وكان 45 حلقة، معنديش مشكلة بس الفكرة ان الاختيار بيكون صعب بعد تقديم عمل مميز عجب الجمهور زي (أهو ده اللي صار)".

جدير بالذكر أن أروى جودة حرصت على حضور فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وأشادت بالفيلم الروائي السوداني "ستموت في العشرين"، والفيلم الوثائقي المصري "ما وراء المحيط".