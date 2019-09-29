وفاة الممثل العراقي سامي عبدالحميد عن 91 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن غنام غنام، مسئول الإعلام بالهيئة العربية للمسرح، عن وفاة الكاتب والممثل والمخرج العراقي سامي عبدالحميد، عن عمر يناهز 91 عامًا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشر غنام صورة سامي، معلقًا "وداعاً للفنان.. للمعلم سامي عبدالحميد".

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سامي عبدالحميد هو أحد أعمدة المسرح العراقي، وعمل أستاذًا للعلوم المسرحية في كلية فنون جميلة، وله عشرات البحث عن المسرح.

سامي ولد عام 1928، حصل على ليسانس الحقوق ودرس بالأكاديمية الملكية لفنون الدراما في لندن، كما حصل على ماجستير في العلوم المسرحية من إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في بطولة أفلام "المنعطف"، "الفارس والجبل"، "الأسوار"، ومن مسرحياته "النخلة والجيران"، "غربة" و"قمر من دم".