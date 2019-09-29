770 ألف مشاهد لافتتاح وختام "الجونة السينمائي" على "تويتر".. ومينا مسعود الأكثر ذكرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن موقع "تويتر"، عن الأرقام التي حققها تعاونه مع مهرجان الجونة السينمائي لبث حفلي افتتاح وختام الدورة الثالثة التي انتهت فعالياتها مساء أول أمس الجمعة 27 سبتمبر، إذ نجح حساب "elgounafilm" في استقطاب 770000 مشاهد.

وفي بيان صادر عن "تويتر"، تم الإعلان عن قائمة حسابات المشاهير الأكثر ذكرًا على الموقع، و الذين حضروا المهرجان:

1. الممثل المصري الكندي مينا مسعود.

2. الممثلة التونسية درة زروق.

3. الفنانة أروى جودة.

4. الممثلة السورية نسرين طافش.

5. الممثلة التونسية هند صبري.

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أما اللحظات التي شهدت محادثات على تويتر خلال الحفل الختامي، فكانت:

1. عندما افتتح المغني المصري أبو الحفل الختامي بغناء أغنيته الجديدة "حبيبي يا ليل".

2. أهم اللقطات والمقابلات للنجوم التي شهدتها السجادة الحمراء.

3. اللحظة التي دعت فيها الفنانة بشرى، مدير عمليات مهرجان الجونة 2019، الفنان أحمد السقا للصعود إلى المسرح.

4. لحظة منح النجمة الذهبية لمهرجان الجونة فئة الأفلام الوثائقية، للفيلم الجزائري "143 شارع الصحراء" للمخرج حسن فرحاني.

5. حصول الفنان محمد هنيدي على جائزة الإنجاز الإبداعي قبل دعوته إلى المنصة وتقديم الجائزة له.

كان "تويتر" أنشأ أول صفحة مخصصة لمراسم افتتاح وختام المهرجان متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، ونقلت الأحداث الجارية في حفل الافتتاح مباشرةً للمعجبين عبر مقاطع الفيديو واللحظات ومجموعة من التغريدات، عبر الدخول إلى الصفحة إما عن طريق قسم "استكشاف" في تويتر أو في أعلى الخط الزمني أو "بحث" على تويتر.