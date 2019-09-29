فيفي عبده تطلب الدعاء لشقيقتها: حالتها حرجة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

طلبت الفنانة فيفي عبده، من جمهورها الدعاء لشقيقتها، التي تمر بأزمة صحية حرجة.

ونشرت الفنانة الاستعراضية، صورة لشقيقتها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "صباح الخير من مصر أم الدنيا، أنا اختفيت لأن أختي في العناية المركزة في حالة حرجة، الرجاء الدعاء لها ولكل مريض بحبكم أوي".

وأصيبت شقيقة الفنانة فيفي عبده بغيوبة "سكر"، دخلت على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

يذكر أن الفنانة فيفي عبده شاركت مؤخرًا في مسلسل "مملكة الغجر" الذي عُرض في السباق الدرامي الرمضاني، من إخراج عبد العزيز حشاد، بطولته حورية فرغلي، سامح الصريطي، حازم سمير، ميار الغيطي.