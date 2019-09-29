عمرو محمود ياسين: أواصل كتابة "نصيبي وقسمتك3" رغم الضغط النفسي الرهيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، إن مع نهاية الموسم الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، يكون قدم للمشاهدين 33 سيناريو بـ33 حبكة درامية وقصة بـ33 "كاست" من الممثلين.

وأضاف عمرو في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "كل سيناريو من دول هو زمن الفيلم السينمائي الفعلي اللي حضراتكم بتشوفوهم في دور العرض أو عند عرضهم على التليفزيون، الحمد لله تنوعت في حكاياتي ما بين الاجتماعي والرومانسي والساسبنس والبوليسي والكوميدي والخيال العلمي والغموض والتشويق والرعب وما وراء الطبيعة".

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وتابع "هي دي حكايات نصيبي وقسمتك اللي بكتب حتى اللحظة في موسمها الثالث، يمكن البوست ده مبكر شوية بس أنا بكتبه لتشجيع نفسي على مواصلة الكتابة بنفس القدر من الجودة (قدر الامكان)، رغم الضغط النفسي الرهيب الذي أعيشه ولا يعرفه إلا المحيطين بي، أتمنى أن يتواصل اعجاب حضراتكم بما نقدمه في حكايات نصيبي وقسمتك.. أنا تعبااااااان قوي يا جدعان".

جدير بالذكر أن قناةON E بدأت مؤخرًا عرض حكايات الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك"، ومن بينها "مين طفى النور"، "اكدب عليا شوية"، "اتفضلوا في الصالون" و"براد شاي".