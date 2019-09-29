بالفيديو: ميساء مغربي تفجر مفاجأة عن سبب انتفاخ وجهها

كشفت الفنانة ميساء مغربي بكل صراحة سبب انتفاخ وجهها مؤخراً، بعد أن ألمح الكثيرون أنها حقنت وجهها بالفيلر، وأصبحت ملامحها مختلفة بشكل لافت.

ميساء مغربي قررت كشف سبب انتفاخ وجهها بصراحة، فأطلت مع طبية التجميل الخاصة بها في فيديو، قالت فيه أنها تعاني من احتباس السوائل وهذا هو السبب الحقيقي وراء انتفاخ وجهها.

وأكدت ميساء مغربي على أنها لم تحقن وجهها بالفيلر كما يظن البعض، ولكن كل ما في الأمر أنها تعاني في الفترة الحالية من احتباس السوائل، وهذا هو سبب ظهور وجهها على نحو ممتلئ خطف الأنظار.

وعن طريقة علاج احتباس السوائل في الجسم، قالت طبيبة التجميل في الفيديو أن على ميساء مغربي وكل من يعانون من هذه المشكلة، أن يخضون لنوع معين للمساج من أجل التخلص من الماء الزائد في الجسم.

من جهة أخرى، خطفت ميساء مغربي الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة في دورته الثالثة، حيث أطلت بفساتين أنيقة على السجادة الحمراء جعلتها حديث الكثيرين على مواقع التواصل.

وكانت ميساء مغربي أبدت سعادتها بمشاركتها في مهرجان الجونة، مؤكدة على أن المهرجان استطاع أن يثبت مكانته رغم قصر عمره الفني.