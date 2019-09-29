من أبرز المفاجآت التي شهدها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ظهور عبير السري زوجة النجم محمد هنيدي، والتي فضلت الإبتعاد عن الأضواء والإعلام طوال السنوات الماضية.
وظهرت زوجة هنيدي بإطلالة تتناسب مع أجواء المهرجان، حيث ارتدت فستان فضي طويل ذو فتحة من الساق، وحرصت على إلتقاط العديد من الصور مع زوجها.
مهرجان الجونة السينمائي شهد حضور واضح لعدد من زوجات النجوم ومنهن زوجة خالد الصاوي وزوجة هاني رمزي وزوجة أحمد داود وأيضًا زوجة خالد سليم وزوجة أحمد الفيشاوي، وقد حرصن على الظهور بإطلالات أنيقة ودخلن في منافسة مع النجمات أيضًا.
وكان حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي شهد تكريم النجم محمد هنيدي عن مجمل أعماله وإنجازاته الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لزوجة محمد هنيدي.. شاهدوا إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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