شاهد.. فضل شاكر يكسر حاجز المليون الثاني بـ "يا تري"

حقق المطرب فضل شاكر، نجاحًا كبيرًا بأحدث أغانيه "يا تري"، حيث كسرت حاجز المليون الثاني من حيث عدد المشاهدات، وذلك بعد تسع أيام علي طرحها عبر قناته الرسميةبموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلي أن "يا تري"، حققت منذ طرحها عبر موقع يوتيوب 2 مليون و 699,702 ألف مشاهدة، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد يوسف، ميكس و توزيع زاهر ديب.
جدير بالذكر أن آخر أعمال فضل شاكر، كانت أغنية "ستي يا ستي" وهي من روائع السيدة فيروز، التي أصدرها بشكل منفرد قبل أسبوعين عبر موقع "يوتيوب".
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