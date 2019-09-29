شاهد.. أحلام تنعي اللواء عبدالعزيز الفغم بكلمات مؤثرة

نعت المطربة أحلام، اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز الذي استشهد في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشخير "انستجرام".

وكتبت أحلام عبر صفحتها قائلة :"أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بأحر التعازي

بوفاة عبدالعزيز الفغم وأعزي أسرة الفقيد وكل الشعب السعودي في وفاة إبنهم البار ل ملوكه ووطنه ‏رحمه الله عليه و على موتى المسلمين أجمعين.. إنّا لله و إنّا إليه راجعون وفاة عبدالعزيز الفغم ‏الحارس الأمين،الرجُل الشهم، والإبن البار، في ذمة الله."العظماء لا يموتون إلا غدرًا".

ويذكر أن اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، من أكثر الحرس الجاديين، حيث كان والده حارسًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وحصل على لقب أفضل حارس شخصي في العالم، لكنه استشهد في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، إثر نيران أطلقها صديقه خلال يارة لمنزل صديقه في جده. ‏