شاهد.. ديانا حداد ناعية عبدالعزيز الفغم:"عشت إبنا باراً لقيادتك ومت شهماً"

نعت الفنانة ديانا حداد، اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز الذي استشهد في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشخير "انستجرام". بن عبد العزيز الذي استشهد في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشخير "انستجرام". وكتبت ديانا عبر صفحتها قائلة :" عشت إبنا باراً لقيادتك ومت شهماً.. رحمة الله عليك، عبدالعزيز الفغم.. ‏عزائي لأهل الفقيد ولكل أهل المملكة السعودية". ويذكر أن للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، من أكثر الحرس الجاديين، حيث كان والده حارسًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وحصل على لقب أفضل حارس شخصي في العالم، لكنه استشهد في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، إثر نيران أطلقها صديقه خلال يارة لمنزل صديقه في جده. ‏ بن عبد العزيز، من أكثر الحرس الجاديين، حيث كان والده حارسًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وحصل على لقب أفضل حارس شخصي في العالم، لكنه استشهد في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، إثر نيران أطلقها صديقه خلال يارة لمنزل صديقه في جده. ‏

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