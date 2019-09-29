بالصور.. إيمى سلطان تشارك في مبادرة لتنشيط السياحة

تشارك الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان، فى مبادرة لتنشيط السياحة المصرية، من بين عدد من الفنانين والرياضيين، وذلك بتصوير فيلم تسجيلى داخل معالم مصر الأثرية والتاريخية المختلفة، فى جولات تستهدف نقل صورة مصر الجمالية إلى الخارج.

حرِصت إيمي خلال جولاتها على التصوير في المعابد والمتاحف وأمام التماثيل والمسلات الفرعونية، وذلك في أماكن مختلفة أبرزها خان الخليلي ومصر القديمة والأقصر، إضافة إلى جولة على ضفاف النيل، وتبث الجولات على حلقات منفصلة

بالفيلم الوثائقي الذي يترجم إلى 9 لغات مختلفة.

والتقطت إيمى عدة صور خلال زيارتها للأماكن السياحية بمصر لنشرها كذلك على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ولا سيما على صفحتها على "فيس بوك" والتى يتجاوز عدد متابعيها المليون شخص من مصر ومن دول عربية وأجنبية من محبي إيمى سلطان، مما يسمح بحجم مشاهدة أكبر لمعالم البلاد.

وأعربت إيمي عن سعادتها بكونها جزءًا من هذه المبادرة لتنشيط السياحة والتى يعبر فيها عدد كبير من الفنانين والرياضيين عن حبهم لمصر بإبراز جمالها وحضارتها أمام العالم كله.

يذكر أن الفنانة الاستعراضية إيمى سلطان المعروفة بالمهندسة الراقصة قد ذاع صيتها فى الآونة الأخيرة وأحيت عدة حفلات كبرى أخرها حفلى ختام مهرجان الجونة بدورتيه الأولى والثانية، كما شاركت فى الجزء الثانى من مسلسل " نصيبى وقسمتك" الذى حقق نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا، كما تستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال تجسيد دور الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد فى فيلم سينمائي يحمل اسم "أوراق اعتماد".

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