شاهد.. تكريم تامر كرم بمهرجان أغادير الدولي للمسرح عن "الملك لير"

شارك المخرج تامر كرم، جمهورة مجموعة صور أثناء تكريمه من مهرجان أغادير الدولي للمسرح، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "كرم" عبر صفحته قائلًا :"بفضل الله وبحمده تكريمي اليوم من مهرجان أغادير الدولي للمسرح عن إخراج مسرحية الملك لير وجائزة الدولة التشجيعية في الإخراج.. ورفع علم مصر أمام ممثلي الدول.. تحيا مصر" الله وبحمده تكريمي اليوم من مهرجان أغادير الدولي للمسرح عن إخراج مسرحية الملك لير وجائزة الدولة التشجيعية في الإخراج.. ورفع علم مصر أمام ممثلي الدول.. تحيا مصر" ويذكر أن أخر أعمال المخرج تامر كرم مسرحية "الملك لير" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، محمد فهيم، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف.

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