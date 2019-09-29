الليلة.. توزيع جوائز أحمد شوقي للإبداع الشعري بالهناجر

ينطلق حفل تسليم جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري (دورة أحمد عبدالمعطي حجازي وعبدالعزيز المقالح)، اليوم الأحد، وذلك في تمامالساعة السادسة مساءً بالهناجر.
يشار إلى أن الدورة الحالية لجائزة شوقي الشعرية تحمل اسمالشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، وتبلغ قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه.
ويذكر أنه من المقرر أن يحضر الاحتفالية نخبة من كبار الأدباء المصريين والعرب والشخصيات العامة.
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